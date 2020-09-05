Фестиваль LAMPA ⟩ Легко ли создать и содержать русскоязычные медиа?

Насколько легко создать и содержать русскоязычные медиа? Как их развивать и можно ли на этом заработать? Во время этой дискуссии профессионалы из Латвии и Белоруссии поделятся своим опытом ведения русскоязычных медиа. Это поможет нам понять, чем живут русскоязычные СМИ в этих странах, чем зарабатывают, чем отличаются и как ищут свою аудиторию.