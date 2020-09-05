Фестиваль LAMPA ⟩ Легко ли создать и содержать русскоязычные медиа?

Со 2 по 5 сентября в непривычное время и в непривычном формате, но с привычным размахом проходит шестой Фестиваль общения LAMPA. RUS TVNET предлагает прямую трансляцию дискуссии на русском языке "Легко ли создать и содержать русскоязычные медиа?".
Насколько легко создать и содержать русскоязычные медиа? Как их развивать и можно ли на этом заработать? Во время этой дискуссии профессионалы из Латвии и Белоруссии поделятся своим опытом ведения русскоязычных медиа. Это поможет нам понять, чем живут русскоязычные СМИ в этих странах, чем зарабатывают, чем отличаются и как ищут свою аудиторию.
- Организаторы: Biedrība D-JUNO
- В сотрудничестве с: New East, Hello Solyanka
- Ведущий: Joren Dobkiewicz (руководитель общества New East)
- Участники: Сергей Сахаров (соиздатель, главный редактор интернет-журнала CityDog.by), Елена Деделе (руководитель блога hellosolyanka.com), Юрий Кушпело (редактор новостей PBK и LR4, ведущий новостей, продюсер), Инна Плавока (создатель и главный редактор Chayka.lv).
Контекст:
- Со 2 по 5 сентября проходит шестой Фестиваль общения LAMPA.
- LAMPA приглашает всех, кому есть, что сказать, и всех, кто готов выслушать, обменяться мнениями, отточить интеллект и расширить кругозор.
- На протяжении четырех дней и более чем 200 событий фестиваль общения LAMPA можно бесплатно смотреть онлайн на сайте festivalslampa.lv и в местах совместного просмотра по всей Латвии, а также очно в студиях LAMPA в Цесисе, Риге и Резекне.