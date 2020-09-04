Фестиваль LAMPA ⟩ Дискуссия "Отношения Латвии и России после глобальной пандемии. Что дальше?"

Со 2 по 5 сентября в непривычное время и в непривычном формате, но с привычным размахом проходит шестой Фестиваль общения LAMPA. RUS TVNET предлагает прямую трансляцию дискуссии на русском языке "Отношения Латвии и России после глобальной пандемии. Что дальше?"
Дискуссия о проблематике латвийско-российских международных отношений в контексте кризиса, вызванного глобальной пандемией коронавируса. Сделал ли кризис нас ближе?
Какие будут те самые отношения Латвии-России после Covid-19? Возможны ли хорошие отношения с Россией?
В дискуссии принимают участия эксперты из Латвии и России, а также активисты представители молодёжной русской общины.
- Организатор: Eiropas Jaunatnes tīkls
- Ведущий: Алексей Веселый, журналист, редактор портала Eunetwork.lv
- Участники: Митрофан Слободян, лидер организации "Диалог поколений"
- Игорь Ватолин, НГО и Facebook-сообщество "Европейская русская инициатива"
- Мартин Левушкалнс, дизайнер, активист общества "Протест"
- Влад Богов, историк, организатор "Дни Русской Культуры" в Латвии
- Дмитрий Шандибин, магистр теологии, активист русского молодёжного движения
- Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике"
Контекст:
- Со 2 по 5 сентября проходит шестой Фестиваль общения LAMPA.
- LAMPA приглашает всех, кому есть, что сказать, и всех, кто готов выслушать, обменяться мнениями, отточить интеллект и расширить кругозор.
- На протяжении четырех дней и более чем 200 событий фестиваль общения LAMPA можно бесплатно смотреть онлайн на сайте festivalslampa.lv и в местах совместного просмотра по всей Латвии, а также очно в студиях LAMPA в Цесисе, Риге и Резекне.