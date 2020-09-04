Пт, 4.09.2020
Юрмальское шоссе - самый интенсивный участок дороги в Латвии, в теплые летние дни интенсивность движения здесь превышает 70 тысяч транспортных единиц в день, и я убежден, что поток автомобилей в 100 тысяч единиц в день - это лишь вопрос времени. Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi
Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi

Фестиваль LAMPA ⟩ Дискуссия "Отношения Латвии и России после глобальной пандемии. Что дальше?"

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Со 2 по 5 сентября в непривычное время и в непривычном формате, но с привычным размахом проходит шестой Фестиваль общения LAMPA. RUS TVNET предлагает прямую трансляцию дискуссии на русском языке "Отношения Латвии и России после глобальной пандемии. Что дальше?"

Дискуссия о проблематике латвийско-российских международных отношений в контексте кризиса, вызванного глобальной пандемией коронавируса. Сделал ли кризис нас ближе?

Какие будут те самые отношения Латвии-России после Covid-19? Возможны ли хорошие отношения с Россией? 

В дискуссии принимают участия эксперты из Латвии и России, а также активисты представители молодёжной русской общины.

  • Организатор: Eiropas Jaunatnes tīkls
  • Ведущий: Алексей Веселый, журналист, редактор портала Eunetwork.lv
  • Участники: Митрофан Слободян, лидер организации "Диалог поколений"
  • Игорь Ватолин, НГО и Facebook-сообщество "Европейская русская инициатива"
  • Мартин Левушкалнс, дизайнер, активист общества "Протест"
  • Влад Богов, историк, организатор "Дни Русской Культуры" в Латвии
  • Дмитрий Шандибин, магистр теологии, активист русского молодёжного движения
  • Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике"

Контекст:

  • Со 2 по 5 сентября проходит шестой Фестиваль общения LAMPA. 
  • LAMPA приглашает всех, кому есть, что сказать, и всех, кто готов выслушать, обменяться мнениями, отточить интеллект и расширить кругозор.
  • На протяжении четырех дней и более чем 200 событий фестиваль общения LAMPA можно бесплатно смотреть онлайн на сайте festivalslampa.lv и в местах совместного просмотра по всей Латвии, а также очно в студиях LAMPA в Цесисе, Риге и Резекне.

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