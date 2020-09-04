Фестиваль LAMPA ⟩ Дискуссия "Отношения Латвии и России после глобальной пандемии. Что дальше?"

Со 2 по 5 сентября в непривычное время и в непривычном формате, но с привычным размахом проходит шестой Фестиваль общения LAMPA. RUS TVNET предлагает прямую трансляцию дискуссии на русском языке "Отношения Латвии и России после глобальной пандемии. Что дальше?"