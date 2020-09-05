Фестиваль LAMPA ⟩ Трилингвальные дебаты о роли языка в современной Латвии

Дебаты будут проходить параллельно на трёх языках – на латышском, русском и английском. Двое из участников будут дебатировать на латышском, двое – на русском, а ещё двое – на английском языке.

Дебаты будут проходить в стандартном формате: несколько выступлений с пятиминутной речью, во время которой дебатирующий спикер может отвечать на вопросы других участников дебатов. За временем следит модератор, а также объявляет спикеров. После окончания дебатов участники продолжат обсуждение, но уже в виде дискуссии с аудиторией.