Фестиваль LAMPA ⟩ Трилингвальные дебаты о роли языка в современной Латвии

Со 2 по 5 сентября в непривычное время и в непривычном формате, но с привычным размахом проходит шестой Фестиваль общения LAMPA. RUS TVNET предлагает прямую трансляцию дискуссии на русском языке "Трилингвальные дебаты о роли языка в современной Латвии".
Дебаты будут проходить параллельно на трёх языках – на латышском, русском и английском. Двое из участников будут дебатировать на латышском, двое – на русском, а ещё двое – на английском языке.
Дебаты будут проходить в стандартном формате: несколько выступлений с пятиминутной речью, во время которой дебатирующий спикер может отвечать на вопросы других участников дебатов. За временем следит модератор, а также объявляет спикеров. После окончания дебатов участники продолжат обсуждение, но уже в виде дискуссии с аудиторией.
- Организаторы: Latvijas Debašu asociācija "QUO tu domā?
- В сотрудничестве с: Domnīca PROVIDUS, Kultūras ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds
- Ведущий: Синтия Тарасова
- Участники: Елизавета Климанова, Анна Заплетина, Марьям Багдарасян, Никола Ципарсоне, Элина Шалаенко, Андрей Каминскис.
Контекст:
- Со 2 по 5 сентября проходит шестой Фестиваль общения LAMPA.
- LAMPA приглашает всех, кому есть, что сказать, и всех, кто готов выслушать, обменяться мнениями, отточить интеллект и расширить кругозор.
- На протяжении четырех дней и более чем 200 событий фестиваль общения LAMPA можно бесплатно смотреть онлайн на сайте festivalslampa.lv и в местах совместного просмотра по всей Латвии, а также очно в студиях LAMPA в Цесисе, Риге и Резекне.