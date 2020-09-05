Фестиваль LAMPA ⟩ "Прожарка политиков"

Со 2 по 5 сентября в непривычное время и в непривычном формате, но с привычным размахом проходит шестой Фестиваль общения LAMPA. RUS TVNET предлагает прямую трансляцию "Прожарки политиков" (на латышском языке).
"Прожарка политиков" – возможность посмотреть на политику через призму откровенного, человечного и легкого юмора.
На сцену выйдут четыре ярких политика – министр науки и образования Илга Шуплинска (НКП), министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития"/За!), а также кандидаты на должность мэра Риги Олег Буров (ЧСР) и Вилнис Кирсис (Е), которых "прожарят" Рудолфс Кугренс, Анете Консте, Эдгарс Балиньш и актер Янис Кронис, в этом году впервые присоединившийся к команде "прожарщиков". Разводить огонь и добавлять приправы будет ведущий Янис Скутелис.
Контекст:
- Со 2 по 5 сентября проходит шестой Фестиваль общения LAMPA.
- LAMPA приглашает всех, кому есть, что сказать, и всех, кто готов выслушать, обменяться мнениями, отточить интеллект и расширить кругозор.
- На протяжении четырех дней и более чем 200 событий фестиваль общения LAMPA можно бесплатно смотреть онлайн на сайте festivalslampa.lv и в местах совместного просмотра по всей Латвии, а также очно в студиях LAMPA в Цесисе, Риге и Резекне.