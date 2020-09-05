Фестиваль LAMPA ⟩ "Прожарка политиков"

На сцену выйдут четыре ярких политика – министр науки и образования Илга Шуплинска (НКП), министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития"/За!), а также кандидаты на должность мэра Риги Олег Буров (ЧСР) и Вилнис Кирсис (Е), которых "прожарят" Рудолфс Кугренс, Анете Консте, Эдгарс Балиньш и актер Янис Кронис, в этом году впервые присоединившийся к команде "прожарщиков". Разводить огонь и добавлять приправы будет ведущий Янис Скутелис.