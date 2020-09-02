"Расстрелять": поведение Ефремова в суде, показания свидетелей и новые суммы иска

Во вторник, 1 сентября, Пресненский суд Москвы завершил рассмотрение доказательств, представленных сторонами уголовного дела о ДТП на Садовом кольце с участием актера Михаила Ефремова. RUS TVNET собрал все ключевые моменты этого слушания.
Следующее заседание назначено на 3 сентября. Начало в 10:00.
Именно 3 сентября будут обобщены доказательства, а государственное обвинение сможет назвать наказание, которое считает справедливым для подсудимого. Также Ефремову будет дано последнее слово. После чего суд удалится для вынесения приговора.
Что произошло в суде 1 сентября:
- Старший сын погибшего Сергея Захарова потребовал компенсацию в размере 7,3 млн рублей (83 тысячи евро), сообщает телеканал "Звезда". Ефремов внимательно выслушал и заявил: "Расстрелять".
Издание "Комсомольская правда" указывает, что мужчина в заявлении подчеркнул, что увеличивает иск на 1 миллион рублей, так как Ефремов ему уже перевел деньги, то окончательная сумма - 7,3 млн рублей.
"Кроме того, в случае обвинительного приговора настаиваю на суровом наказании для Михаила Ефремова в виде отбывания реального срока в местах лишения свободы сроком не менее 8 лет", - зачитал представитель Захарова.
В ответ на вопрос, признает ли он иск на эту сумму, Ефремов сказал: "Когда восемь лет отсижу, тогда, может..." - приводит слова актера НСН.
- Ранее в этот же день суд отклонил просьбу стороны защиты о вызове на допрос следователя, который вел дело о ДТП с участием артиста.
- Актер ранее настаивал на экспертизе подушек безопасности в его машине. Результаты также были оглашены 1 сентября. На водительской подушке были найдены следы эпителия и маленькое пятно бурого цвета, на пассажирской таких следов не было.
- Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сообщил представителям СМИ, что суд приобщил к делу видеозапись свидетеля Светланы Набокиной, на которой видно, как Ефремов выходит с водительского сиденья. Ефремов же отрицает его подлинность.
- Также были предоставлены записи камер наблюдения, сделанные по маршруту автомобиля Ефремова. Они полностью опровергают показания одного из свидетелей защиты, Тевана Бадасяна. Он утверждал, что видел, как к Ефремову на заднее сиденье садится мужчина. Александр Добровинский объяснил, что на записях видно, что в переулке не было ни свидетеля, ни человека, который садился бы в машину Ефремова.
Напомним, 31 августа Михаил Ефремов вновь отказался признавать вину в ДТП. Но он признался в пьянстве.
Он объяснил, что выпил бутылку водки дома. Потом ехал на такси, искал пиво. Позже он искал деньги и разговаривал по телефону с друзьями. Он подчеркнул, что не понимает откуда у него наркотики. Михаил Олегович удивлен тому, что телевидение с таким наслаждением разбирает эту аварию. Признание, которые было сделано ранее - это последствие похмелья. Он утверждает, что на самом деле говорил: "Я не виноват", а "не" было вырезано. В искажении фактов он обвиняет СМИ.
"Моя вина есть - она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу", - подытожил он.
Контекст:
Российского актера Михаила Ефремова обвиняют в том, что 8 июня он в пьяном виде спровоцировал ДТП, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Согласно уголовному обвинению, актеру грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
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