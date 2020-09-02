"Расстрелять": поведение Ефремова в суде, показания свидетелей и новые суммы иска

Следующее заседание назначено на 3 сентября. Начало в 10:00.

Именно 3 сентября будут обобщены доказательства, а государственное обвинение сможет назвать наказание, которое считает справедливым для подсудимого. Также Ефремову будет дано последнее слово. После чего суд удалится для вынесения приговора.

Что произошло в суде 1 сентября:

Старший сын погибшего Сергея Захарова потребовал компенсацию в размере 7,3 млн рублей (83 тысячи евро), сообщает телеканал "Звезда". Ефремов внимательно выслушал и заявил: "Расстрелять".

Издание "Комсомольская правда" указывает, что мужчина в заявлении подчеркнул, что увеличивает иск на 1 миллион рублей, так как Ефремов ему уже перевел деньги, то окончательная сумма - 7,3 млн рублей.

"Кроме того, в случае обвинительного приговора настаиваю на суровом наказании для Михаила Ефремова в виде отбывания реального срока в местах лишения свободы сроком не менее 8 лет", - зачитал представитель Захарова.

В ответ на вопрос, признает ли он иск на эту сумму, Ефремов сказал: "Когда восемь лет отсижу, тогда, может..." - приводит слова актера НСН.

Ранее в этот же день суд отклонил просьбу стороны защиты о вызове на допрос следователя, который вел дело о ДТП с участием артиста.

Актер ранее настаивал на экспертизе подушек безопасности в его машине. Результаты также были оглашены 1 сентября. На водительской подушке были найдены следы эпителия и маленькое пятно бурого цвета, на пассажирской таких следов не было.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сообщил представителям СМИ, что суд приобщил к делу видеозапись свидетеля Светланы Набокиной, на которой видно, как Ефремов выходит с водительского сиденья. Ефремов же отрицает его подлинность.

Также были предоставлены записи камер наблюдения, сделанные по маршруту автомобиля Ефремова. Они полностью опровергают показания одного из свидетелей защиты, Тевана Бадасяна. Он утверждал, что видел, как к Ефремову на заднее сиденье садится мужчина. Александр Добровинский объяснил, что на записях видно, что в переулке не было ни свидетеля, ни человека, который садился бы в машину Ефремова.

Напомним, 31 августа Михаил Ефремов вновь отказался признавать вину в ДТП. Но он признался в пьянстве.

Он объяснил, что выпил бутылку водки дома. Потом ехал на такси, искал пиво. Позже он искал деньги и разговаривал по телефону с друзьями. Он подчеркнул, что не понимает откуда у него наркотики. Михаил Олегович удивлен тому, что телевидение с таким наслаждением разбирает эту аварию. Признание, которые было сделано ранее - это последствие похмелья. Он утверждает, что на самом деле говорил: "Я не виноват", а "не" было вырезано. В искажении фактов он обвиняет СМИ.

"Моя вина есть - она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу", - подытожил он.

Контекст: Российского актера Михаила Ефремова обвиняют в том, что 8 июня он в пьяном виде спровоцировал ДТП, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Согласно уголовному обвинению, актеру грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.