Людям разослали анкеты по поводу отопления. Что Rīgas namu pārvaldnieks хочет от рижан?

Как агентству LETA сообщил представитель RNP Кристс Лейшкалнс, цель предприятия - мобилизовать владельцев квартир, чтобы те приняли решение о дальнейших действиях в связи с отопительным сезоном, а также чтобы исключить посредника между получателем услуги и компаний, ее представляющей.

Лейшкалнс пояснил, что Rīgas siltums воспринимает жилой дом как единое целое и, если полностью не рассчитался хоть один клиент, тепло могут не подключить.

С помощью этого опроса RNP призывает владельцев квартир активно принять участие в управлении своей собственностью, чтобы обеспечить непрерывность получаемых услуг, а также принять решение по поводу ситуации в данный момент. Это позволит предотвратить ситуации, когда из-за невыполнения обязательств отдельными владельцами жилому дому не подключается отопление.

В качестве предложены решений упомянута возможность покрыть долги из накоплений на обслуживание дома. Как другая возможность названо соглашение о прямых платежах Rīgas siltums.

Лейшкалнс признал, что решение о направлении накоплений на оплату конкретного долга не гарантирует, что в дальнейшем не появятся новые должники, однако это обеспечит непрерывность подачи теплоэнергии многоквартирным домам в данный момент.

Согласно данным RNP, сейчас долговые обязательства клиентов за теплоэнергию превышают десять миллионов евро, в том числе крупнейший долг одного многоквартирного дома составляет более 73 000 евро.

Чтобы обеспечить услуги отопления, нужно привести в порядок хотя бы те обязательства, которые не были выполнены именно за полученные за последний отопительный сезон услуги.

Как проинформировал Лейшканлс, пока что ни один дом RNP не принял решение о прямых расчетах с Rīgas siltums. Однако сейчас клиенты выражают к такой возможности большой интерес.

Rīgas siltums проинформировал агентство LETA, что предприятие заключает договора со всеми потребителями теплоэнергии, не создавая кому-то преимуществ на фоне других. Кроме того, порядок расчетов - прямые платежи или платежи при посредничестве управляющего, не меняют условия поставки и потребления теплоэнергии.

Таким образом, как совершая платежи при посредничестве управляющего, так и напрямую в Rīgas siltums, с началом нового отопительного сезона долги за потребленную в предыдущие периоде теплоэнергию должны быть уплачены полностью.

Если владельцы квартир многоквартирных домов примут решение о прямых расчетах с Rīgas siltums, то для заключения договора на поставку теплоэнергии и ее использовании во всем доме (а не в каждой отдельной квартире), владельцы квартир уполномочивают одно лицо, которое заключает договор или соответственное соглашение в уже имеющемся договоре. С владельцами каждой квартиры отдельный договор о поставке и потреблении теплоэнергии заключен не будет.

Rīgas siltums в случае прямых расчетов подготавливает счет для каждого владельца квартиры - подсчет потребленной теплоэнергии в квартире в расчетный период - и отсылает его владельцу квартиры на указанный почтовый адрес или адрес электронной почты.

За подготовку счета каждый владелец квартиры дополнительно должен заплатить 2,73 евро без PVN.

Если у дома есть долги за тепло, то владельцы квартир должны договориться о порядке уплаты долга. Например, потребовав у управляющего активизировать работу с должниками, или оговориться о создании специального фонда для покрытия долга до момента возврата долга, пояснили на предприятии.

В данный момент с должниками работает управляющий здания, но в случае выбора прямых расчетов за поставку и использование теплоэнергии, эту функцию будет выполнять Rīgas siltums.