Швейцарская компания разработала 15-минутный тест на Covid-19

Этим тестом можно будет установить SARS-CoV-2, который в ходе глобальной пандемии унес жизни более 851 000 человек.

Сначала тест будет доступен странам, которые признают маркировку продуктов CE, которые продаются в Евросоюзе. Группа также попытается добиться, чтобы этот тест признал администрация Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

"Сначала будут доступны 40 миллионов быстрых тестов на SARS-CoV-2 в месяц", но мощность выпуска до конца года более чем удвоится, говорится в сообщении группы.

Roche выпустит и распространит продукт в партнерстве с биотехнологической компанией SD Biosensor Inc.