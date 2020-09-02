Ср, 2.09.2020
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Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси

Швейцарская компания разработала 15-минутный тест на Covid-19

ФОТО: AP/Scanpix

Швейцарская фармацевтическая группа Roche во вторник сообщила, что в конце сентября выпустит тест, который диагностирует новый коронавирус в течение 15 минут, пишет AFP.

Этим тестом можно будет установить SARS-CoV-2, который в ходе глобальной пандемии унес жизни более 851 000 человек.

Сначала тест будет доступен странам, которые признают маркировку продуктов CE, которые продаются в Евросоюзе. Группа также попытается добиться, чтобы этот тест признал администрация Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

"Сначала будут доступны 40 миллионов быстрых тестов на SARS-CoV-2 в месяц", но мощность выпуска до конца года более чем удвоится, говорится в сообщении группы.

Roche выпустит и распространит продукт в партнерстве с биотехнологической компанией SD Biosensor Inc.

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