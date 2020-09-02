Ср, 2.09.2020
Наши балтийские соседи еще и запустили санкционную спираль. Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано. Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси

За сутки выявлено два новых случая Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: pexels.com

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2532 теста на Covid-19, выявлено два новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Согласно данным SPKC, один инфицированный вернулся из-за границы, пути заражения еще одного человека выясняются.

За прошедшие сутки выздоровели десять человек, в целом количество выздоровевших составляет 1173 человека.

С начала пандемии в Латвии сделано 256 350 тестов на Covid-19, выявлены 1406 инфицированных. 34 человека скончались.

За прошедшие сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В больницах находятся пять пациентов, инфицированных вирусом, у четверых заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

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