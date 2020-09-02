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Кредитная карта сегодня для многих стала второй расчетной картой, которая используется обдуманно и дает множество преимуществ – начиная с особых скидок и заканчивая страхованием покупок. Как ее использовать себе во благо, особенно в то время, когда в преддверии школьной поры составляется весьма длинный и финансово вместительный список потребностей школьников? Ознакомьтесь с простыми, однако важными советами по продуманному использованию кредитной карты.

1. Следите за своими тратами

Регулярно проверяя отчет по счету своей кредитной карты (хотя бы раз в неделю), вы не потеряете контроль над тратами и сможете вовремя прекратить использование кредитной карты, если почувствуете, что не сумеете уложиться в сроки возврата. При этом следить за своими тратами и управлять лимитами, а также в любой момент осуществлять возврат можно удобно и быстро в мобильном приложении или в интернет-банке.

2. Осознавайте пределы своих возможностей

Расплачиваться за покупки кредитной картой не означает, что вам сразу надо осуществлять и процентные платежи. Кредитные карты, как правило, имеют так называемый беспроцентный период по использованному лимиту до полутора месяцев. Это значит, что если потраченную сумму вы вернете в этот период, процентные платежи за использованную сумму не придется вносить вовсе. Поэтому важно подобрать кредитный лимит, по поводу которого вы уверены, что сможете вернуть его в беспроцентный период. Банки заинтересованы, чтобы вы смогли без проблем вернуть заем, поэтому будет только адекватно выбрать меньший кредитный лимит, даже если вам доступны и большие суммы займа.

3. Пополняйте свой бюджет, используя кредитную карту

Если вы достаточно дисциплинированы, вы можете использовать кредитную карту и для пополнения своего повседневного бюджета. Эта стратегия включает в себя тщательно запланированные покупки – составьте список трат и используйте кредитную карту там, где она предоставляет скидки и другие преимущества. Разные торговые места предлагают выгодные условия в случае покупок именно с помощью кредитной карты. Если следить за этим, имеется возможность даже сэкономить.

4. Используйте преимущества, которые предлагает кредитная карта

Даже в том случае, если доступные скидки и другие бонусы не являются первичной мотивацией, по которой вы предпочли использовать кредитную карту, полученные преимущества в отдельных ситуациях могут оказаться очень полезными. Например, некоторые кредитные карты предлагают бесплатное страхование путешествий, страхование покупок, возможность не платить проценты, если возвращаете потраченное по карте в беспроцентный период. Это относится как к покупкам в магазине, так и к покупкам в интернете.

5. Кредитная карта как вторая расчетная карта

Кредитная карта не предназначена только для очень крупных или незапланированных покупок. Как раз наоборот – она скорее должна служить как вторая расчетная карта, которая используется тогда, когда это выгоднее всего. Например, если есть возможность залить топливо и получить при оплате кредитной картой скидку в 2 цента за литр, то это продуманная покупка. Однако если в конце месяца большая часть денег потрачена, то на кредитную карту не стоит полагаться как на «подушку безопасности». Многие из тех, кто увяз в долгах из-за непродуманного использования кредитной карты, признают, что эти долги образовались почти незаметно. Чаще всего как раз мелкие покупки – на сумму от 10 до 30 евро – с течением времени скапливаются и образуют непредвиденную и неприятную общую сумму долга. Конечно, если вы окажетесь в путешествии и столкнетесь с непредвиденными расходами, будет хорошо, если в кошельке окажутся резервные деньги. То же самое относится и к непредвиденным медицинским расходам. Однако в повседневной жизни кредитную карту стоило бы рассматривать как расчетную карту с множеством преимуществ (страхованием покупок, скидками), которых нет у дебетовой карты, но не как спасательный круг.