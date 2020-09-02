KNAB назвал сумму, в которую партиям обошлись избирательные кампании

Максимальная сумма, которую закон разрешает потратить представителям одного списка, составляет 171 706,89 евро, и некоторые партии почти достигли ее на предвыборной неделе.

Впереди всех партия KPV LV, которая задекларировала траты в размере 166 256 евро, далее - "Честь служить Риге" с 163 419 евро, Новая консервативная партия с 157 452 евро, "Для развития/За!" и "Прогрессивные" с 135 789 евро, "Новое Единство" с 130 904 евро и другие.

Поскольку информация о тратах партий еще обобщается, суммы, скорее всего, увеличатся.

Не считая "Честь служить Риге", все партии тратили деньги, полученные из госбюджета. Это была первая избирательная кампания, когда наконец можно было использовать это финансирование.

Вспоминая знаменитые слова Маргарет Тэтчер о том, что "нет никаких государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков", у жителей появилась возможность оценить, как политические силы используют их средства.