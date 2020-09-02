Ср, 2.09.2020
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Селина Ванцане, председатель общества округи Тейки
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ВИДЕО ⟩ Нурмагомедов показал, как готовится к бою с Гэтжи

Хабиб Нурмагомедов

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram видео тренировки в преддверии боя с американцем Джастином Гэтжи.

На ролике можно увидеть, как Хабиб совершает вечернюю пробежку по улицам города.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Подготовка продолжается, 54 дня до боя. Если делать нечего, сделай пробежку в горы. Отвечаю, поможет собраться с мыслями и набраться хорошей энергией", - написал боец под публикацией.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254. Россиянину предстоит очередная защита чемпионского пояса в лёгком весе.

В активе Хабиба 28 побед и ни одного поражения в MMA. Гэтжи, который является временным чемпионом организации, одержал 22 победы в 24 поединках. 

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