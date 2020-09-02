ВИДЕО ⟩ Нурмагомедов показал, как готовится к бою с Гэтжи

На ролике можно увидеть, как Хабиб совершает вечернюю пробежку по улицам города.

"Подготовка продолжается, 54 дня до боя. Если делать нечего, сделай пробежку в горы. Отвечаю, поможет собраться с мыслями и набраться хорошей энергией", - написал боец под публикацией.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на турнире UFC 254. Россиянину предстоит очередная защита чемпионского пояса в лёгком весе.

В активе Хабиба 28 побед и ни одного поражения в MMA. Гэтжи, который является временным чемпионом организации, одержал 22 победы в 24 поединках.