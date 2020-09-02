СМИ: "Валмиера" отклонила предложение "Андерлехта" размером в 1,5 миллиона евро

По информации источника, бельгийская команда давно проявляла интерес к 19-летнему нигерийцу и намеревалась приобрести талантливого форварда за 1,5 миллиона евро. "Валмиера", в свою очередь, отклонила это предложение, так как рассчитывает получить за Арокодаре как минимум 2 миллиона.

Трансферное окно в Бельгии закрылось 31 августа, но с 8 сентября по 5 октября начнётся вторая часть, когда команды смогут усилиться.

Толу Арокодаре в этом сезоне отметился 15 голами в 15 матчах чемпионата Латвии по футболу. В данный момент нигериец возглавляет список бомбардиров "Вирслиги".

Напомним, в середине августа Арокодаре отказался принимать участие в матче против "Лиепаи", а также проигнорировал тренировку накануне игры. По информации "Валмиеры", футболиста на такой шаг побудил агент Жан Жерар, который таким образом пытался добиться перехода своего клиента в другой клуб.

Позднее Арокодаре всё-таки вернулся в состав "Валмиеры" и принял участие в первом отборочном раунде Лиги Европы против польского "Леха" (0:3).

В данный момент "Валмиера", набрав 31 очко, занимает третье место в чемпионате Латвии.