В Риге открылся уже третий ресторан KFC. На этот раз - в Пурвциемсе

Владельцы франшизы KFC, эстонское предприятие Apollo Group, уже в ближайшие годы планирует утроить количество ресторанов в столице, продолжая укреплять позиции бренда на местном рынке и делая его удобно доступным для жителей на всей территории Риги.

Новый ресторан KFC находится на 1-м этаже ТЦ Domina Shopping, его интерьер выдержан в современной, светлой стилистике.

В нем разместились 60 посадочных мест и характерная для KFC кухня открытого типа, которую дополняют цифровое меню и кассы самообслуживания.

Команда ресторана состоит из 15 профессионалов сферы общественного питания, которые прошли обучение в соответствии с глобальными стандартами компании, а в меню доступны все любимые блюда из курицы, закуски и десерты, приготовленные по традиционным рецептам KFC.

"Торговый центр Domina несомненно является одним из самых популярных среди жителей Риги мест шопинга, он обеспечивает удобную и современную среду для посетителей, поэтому решение открыть здесь новый ресторан KFC выглядело вполне логичным шагом. С учетом стремительного развития бренда на латвийском рынке, в чем мы убедились в течение года после открытия ресторана KFC новой концепции в ТЦ Akropole, мы верим, что это лишь начало на пути к стабильному росту, и мы сделаем все возможное, чтобы полностью оправдать ожидания наших клиентов", - комментирует член правления KFC Маури Дорбек.

Уже в середине сентября новый ресторан KFC откроется в ТЦ Alfa, а вскоре после этого в октябре последует и ТЦ Origo, где разместится первый в Латвии ресторан KFC, до этого работавший в Вецриге, на улице Аудею, 14.

Важно, что во всех ресторанах KFC сейчас соблюдаются особые меры осторожности в связи с Covid-19, чтобы позаботиться о безопасности работников и посетителей и быть в состоянии обеспечить высочайшие стандарты гигиены, бесконтактный процесс подачи и получения заказа, а также соблюдение 2-метровой дистанции.