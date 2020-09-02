При перераспределении поступлений от IIN самоуправления потеряют 91 млн евро

Чтобы найти деньги на увеличение зарплат медиков и решить вопрос с зарплатами педагогов, а также повысить уровень гарантированного минимального дохода, Минфин предлагает увеличить пропорцию поступлений от IIN в пользу государства. Сейчас в бюджеты самоуправлений поступает 80% IIN, в госбюджет - 20%, Минфин же предлагает увеличить долю государства до 25%.

В результате этого перераспределения поступлений IIN самоуправления могут лишится 91 млн евро, который поступит в госбюджет.

В свою очередь в случае предложенного Минфином повышения порога применения дифференцированного необлагаемого минимума с нынешних 1200 евро до 1800 евро самоуправления потеряют еще 31,2 млн евро.

В то же время, если ставка обязательных взносов государственного социального страхования будет снижена с нынешних 35,09% до 34,09%, в бюджеты самоуправлений дополнительно поступят 5,8 млн евро.

Еще 11,8 млн евро самоуправления получат, если будет введен также предложенный Минфином минимальный размер обязательных взносов государственного социального страхования и налог с оборота.

По расчетам Минфина, в 2021 году в результате налоговых изменений доходы самоуправлений могут уменьшится на 104,6 млн евро.

По словам, премьер-министра Кришьяниса Кариньша после перераспределения поступлений IIN в пользу государства средства Европейского союза в виде грантов помогут самоуправлениям целевым образом компенсировать сокращение доходов.

Он напомнил, что некоторое время назад в Брюсселе было достигнуто соглашение о получении дополнительных 2 млрд евро в виде гранта, и большую часть этих денег смогут получить самоуправления.

В свою очередь председатель Латвийского союза самоуправлений (LPS) Гинт Каминскис сегодня утром в интервью Латвийскому радио заявил, что перераспределение доходов от IIN приведет к несоразменому сокращению доходов самоуправлений.

Он пояснил, что поступления от IIN являются крупнейшими налоговыми доходами бюджетов самоуправлений.

"Такое большое сокращение в течение года однозначно является несоразмерным", - подчеркнул глава LPS.

Каминскис заявил, что в следующем году самоуправления и так должны дополнительно найти в своих бюджетах в общей сложности около 50 млн евро, которые необходимы в связи с повышением уровня гарантированного минимального дохода, жилищными пособиями, повышением минимальной заработной платы в учреждениях самоуправлений, повышением заработной платы учителей дошкольных учреждений, внедрением административно-территориальной реформы и т.д.

Он также отметил, до этого LPS вообще не был вовлечен в дискуссию о возможном перераспределении доходов от IIN, и "это абсолютно неправильно".