В Литве за сутки зарегистрировано 29 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 20

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 29 новых случаев коронавируса, общее их число составило 2958, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусом все еще больны 985 человек, 1874 человека выздоровели.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

В изоляции находится 5571 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 195 завозных случаев.

За минувшие сутки сделано 5159 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 648 тыс. 863.

Эстония

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1595 тестов на Covid-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 20 проб дали положительный результат.

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Ида-Вирумаа, где вирус выявлен у девяти человек. В Харьюмаа заразилось восемь человек, в Ляэне-Вирумаа — один. В одном случае информация о месте жительства больного отсутствует.

По состоянию на утро 2 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы восемь человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного.

На сегодняшний день в больницах завершено 412 случаев заболевания Covid-19 у 399 человек.

По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2130 человек. Из них истории болезни 1 609 человека завершены (75,5%), у 521 человек (24,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 15,7.

Всего в Эстонии сделано почти 152 тысячи первичных тестов, из них 2 415, т.е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.