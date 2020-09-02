В аэропорту "Рига" за восемь месяцев обслужено на 67,5% меньше пассажиров

Международный аэропорт "Рига" за восемь месяцев этого года обслужил 1,7 млн пассажиров, что на 67,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщила агентству LETA представитель аэропорта Лаура Кулакова.
За восемь месяцев 2020 года в аэропорту было выполнено 25 600 рейсов, что на 56,1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
При этом за восемь месяцев в аэропорту "Рига" было обслужено 13 800 тонн грузов.
В прошлом году аэропорт "Рига" обслужил 7,798 млн пассажиров, что на 10,5% больше, чем в 2018 году.
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