В аэропорту "Рига" за восемь месяцев обслужено на 67,5% меньше пассажиров

За восемь месяцев 2020 года в аэропорту было выполнено 25 600 рейсов, что на 56,1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

При этом за восемь месяцев в аэропорту "Рига" было обслужено 13 800 тонн грузов.

В прошлом году аэропорт "Рига" обслужил 7,798 млн пассажиров, что на 10,5% больше, чем в 2018 году.