Ср, 2.09.2020
Знаете, у нас компания такая открытая, и мы сами такие открытые, что мы вообще в этом плане как одуванчики немножко. Бдительность, наверное, усыпилась как-то. Владимир Горецкий, похищенный совладелец "Додо Пицца"
Владимир Горецкий, похищенный совладелец "Додо Пицца"

В аэропорту "Рига" за восемь месяцев обслужено на 67,5% меньше пассажиров

Аэропорт "Рига"

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Международный аэропорт "Рига" за восемь месяцев этого года обслужил 1,7 млн пассажиров, что на 67,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщила агентству LETA представитель аэропорта Лаура Кулакова.

За восемь месяцев 2020 года в аэропорту было выполнено 25 600 рейсов, что на 56,1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

При этом за восемь месяцев в аэропорту "Рига" было обслужено 13 800 тонн грузов.

В прошлом году аэропорт "Рига" обслужил 7,798 млн пассажиров, что на 10,5% больше, чем в 2018 году.

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