Видео ⟩ Попугай исполнил песню Бейонсе и прославился в Сети

Как отмечают сотрудники, Чико давно стал местной достопримечательностью.

Он поет не только песни Бейонсе. В его репертуаре есть хиты Poker Face Леди Гаги и Firework Кэти Перри.

Чико регулярно развлекает посетителей своим пением.

За музыкальной карьерой Чико теперь можно следить в Instagram - у него уже есть свой аккаунт.