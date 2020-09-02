Ср, 2.09.2020
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Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси

Видео ⟩ Попугай исполнил песню Бейонсе и прославился в Сети

ФОТО: instagram/lincswildlifepark/

Желтошапочный амазон по кличке Чико, который живет в парке дикой природы в английском Бостоне (Lincolnshire wildlife park), спел песню Бейонсе If I Were A Boy - и стал знаменитым. Сотрудники парка сняли его на видео и опубликовали в Facebook, рассказывает "Медуза".

Как отмечают сотрудники, Чико давно стал местной достопримечательностью.

Он поет не только песни Бейонсе. В его репертуаре есть хиты Poker Face Леди Гаги и Firework Кэти Перри.

Чико регулярно развлекает посетителей своим пением.

За музыкальной карьерой Чико теперь можно следить в Instagram - у него уже есть свой аккаунт.

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