Ср, 2.09.2020
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Селина Ванцане, председатель общества округи Тейки

Полиция: Ночные клубы обошли установленные в связи с Covid-19 ограничения

ФОТО: Pixabay

Ночные клубы обошли установленные в связи с Covid-19 ограничения, маскируясь под празднования дней рождения и используя предусмотренные для посетителей пароли, сообщил начальник управления Госполиции Рижского региона Юрис Шулте.

Как пояснил Шулте на заседании комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, этим летом одним из вызовов стал именно контроль ночных клубов, в частности, то, как места развлечения соблюдают установленные в связи с Covid-19 ограничения, сообщает агентство LETA.

Он пояснил, что ночные клубы придумали различные уловки, чтобы обойти ограничения, в частности, публичные мероприятия они маскировали под частные вечеринки, например, празднования дня рождения.

Полиция констатировала, что для попадания на мероприятие после установленного рабочего времени использовался не центральный вход, а служебные двери.

"Посетителям нужно было назвать коды и выучить легенды, согласно которым отмечается день рождения, и даже нужно было назвать юбиляра", - указал Шулте.

Он не отрицал, что большим вызовом по контролю ограничений  для полиции станет новый учебный год, когда студенты свободное время будут проводить за пределами учебного учреждения.

Во вторник, 1 сентября, ни одного значительного нарушения со стороны студентов или школьников констатировано не было. "Было несколько случаев употребления алкоголя, однако впереди еще весь учебный год", - добавил Шулте.

Напомним, в середине августа поступила информация, что Госполиция в семи ночных клубах и барах Риги констатировала нарушение установленных в связи с Covid-19 ограничений. 

Согласно данным МВД, с 3 марта по 1 сентября в связи с мероприятиями по ограничению распространения Covid-19 полиция провела 96 605 проверок. Из них в местах общественного питания было проведено 9149 проверок.

В Латвии сейчас насчитывается около 5000 человек, которые должны соблюдать самоизоляцию.

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