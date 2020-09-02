ВИДЕО ⟩ Блиц-интервью Севастовой: организаторы US Open перепутали BrainStorm с металлистами

В течение минуты Анастасия отвечала на вопросы интервьюера, который интересовался, какие напитки предпочитает теннисистка, какое у неё прозвище и кто лучше всех знает её характер.

На вопрос, какая у теннисистки любимая музыкальная группа, Севастова ответила - BrainStorm. В этот момент авторы видео допустили ошибку и на экране появилось фото немецкой пауэр-метал-группы с таким же названием.

After gritting out a tough win against Coco Gauff, Anastasia Sevastova took on an even tougher task with these questions...#USOpen pic.twitter.com/HJp17UR4br — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2020