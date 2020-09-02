Премьер-министр России едет в Минск; Лукашенко отправится к Путину

Также Лавров подтвердил, что хозяин Кремля Владимир Путин "в течение ближайшей пары недель" примет президента Беларуси Александра Лукашенко.

С этим сообщением он выступил перед встречей с белорусским коллегой Владимиром Макеем, прибывшим в Минск, сообщают российские СМИ.

В свою очередь в пятницу в Москву планирует прибыть министр обороны Беларуси Виктор Хренине, чтобы принять участие в собрании министров обороны СНГ, сообщила его канцелярия.

Напомним, в Беларуси уже четвертую неделю подряд продолжаются массовые протесты против состоявшихся 9 августа президентских выборов.

По официальным результатам, Лукашенко получил 80,1% голосов, тогда как кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - всего 10,1%.

Однако оппозиция утверждает, что результаты выборов были свальсифицированы.

Признать результаты выборов отказались Евросоюз и другие страны Запада.

В свою очередь Кремль сообщил, что Москва, если ситуация выйдет из-под контроля, готовить направить в Беларусь свой контингент правозащитных учреждений, чтобы обсудить направленные против Лукашенко протесты.