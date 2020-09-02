Премьер-министр России едет в Минск; Лукашенко отправится к Путину

В четверг в Минск прибудет премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает AFP со ссылкой на главу МИД Сергея Лаврова.
Также Лавров подтвердил, что хозяин Кремля Владимир Путин "в течение ближайшей пары недель" примет президента Беларуси Александра Лукашенко.
С этим сообщением он выступил перед встречей с белорусским коллегой Владимиром Макеем, прибывшим в Минск, сообщают российские СМИ.
В свою очередь в пятницу в Москву планирует прибыть министр обороны Беларуси Виктор Хренине, чтобы принять участие в собрании министров обороны СНГ, сообщила его канцелярия.
Напомним, в Беларуси уже четвертую неделю подряд продолжаются массовые протесты против состоявшихся 9 августа президентских выборов.
По официальным результатам, Лукашенко получил 80,1% голосов, тогда как кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - всего 10,1%.
Однако оппозиция утверждает, что результаты выборов были свальсифицированы.
Признать результаты выборов отказались Евросоюз и другие страны Запада.
В свою очередь Кремль сообщил, что Москва, если ситуация выйдет из-под контроля, готовить направить в Беларусь свой контингент правозащитных учреждений, чтобы обсудить направленные против Лукашенко протесты.
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