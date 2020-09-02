Лавров: в Беларуси действует около 200 подготовленных в Украине экстремистов

"На Украине есть лагеря подготовки экстремистов, по нашим данным в Волынской области, в Днепропетровской области, - и мы сегодня это обсуждали, я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься более предметно, они в контакте друг с другом находятся, -

по нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в республике Беларусь",

- цитирует его "Интерфакс".

Лавров отметил, что в его распоряжении имеются подтвержденные сведения, что протестам в Беларуси способствуют украинские организации "Трезубец" Степана Бандеры, "Правый сектор", "Национальный корпус" и С14.

"Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии, финансируя соответствующие мероприятия, науськивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстрации в белорусской столице", - заявил глава МИД РФ.

Ранее власти Беларуси уже неоднократно выступали с заявлениями, что протесты, начавшиеся в стране после выборов президента 9 августа, были спровоцированы из Польши, стран Балтии и Украины.

"Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России", Навального и так далее, и тому подобное. Уже агрессия началась против страны. Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда", - заявил президент Александр Лукашенко 14 августа.

"Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ! И это не зря. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы", - сказал он 16 августа.