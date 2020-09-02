Министерство культуры: преобразование системы авторских вознаграждений вызовет шок

Отрасль еще не преодолела кризис из-за Covid-19, и многие самозанятые лица, работающие в сфере культуры, могут уйти из нее, будучи неспособными заработать себе средства к существованию, что нанесет удар культурному многообразию.

По мнению Минкульта, предложение Минфина по сути означает значительное повышение налогов для работников культуры без переходного периода, уж через четыре месяца - с января 2021 года.

Правительство по просьбе министра культуры Науриса Пунтулиса не стало сегодня рассматривать вопрос о преобразовании системы авторских вознаграждений.

Предлагаемые Минфином налоговые изменения предполагают полный отказ от специального режима авторских вознаграждений с 2021 года. Планируется, что получатели авторских вознаграждений будут иметь возможность либо зарегистрировать хозяйственную деятельность, либо применять тот же налоговый режим, что у лиц, работающих по договору подряда, не регистрируя хозяйственную деятельность.

Кроме того, нынешние получатели авторских вознаграждений с 2021 года должны будут платить обязательные взносы государственного социального страхования, как и все лица, ведущие хозяйственную деятельность.