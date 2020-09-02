Covid-19: "Балтийский пузырь" с пятницы фактически перестанет существовать

С середины мая Латвия, Литва и Эстония отменили ограничения в трансграничном перемещении между странами Балтии, создав так называемый Балтийский пузырь. Подданные трех стран и лица, имеющие право на жительство в них, могли свободно ездить из страны в страну.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сообщил сегодня, 2 сентбяря, что в Литве 14-дневный совокупный показатель заболеваемости на 100 000 населения составляет 16,28, в Эстонии - 14,72.

По словам Ринкевича, балтийские коллеги выразили опасения в связи с приростом заболеваемости в своих странах и интересовались, согласится ли Латвия ввести временное регулирование и не применять требование 14-дневной самоизоляции для людей, возвращающихся из Литвы и Эстонии.

Если Латвия не согласится, правительству придется решать вопрос о мерах на границе, например, в Валке и Валге.

Кариньш выразил огорчение тем, что, несмотря на ранее достигнутые договоренности, страны по-разному применяли требования эпидемиологической безопасности, и результате заболеваемость в Литве и Эстонии выросла.

Кариньш заявил, что не поддерживает предложение об отмене требования самоизоляции для приезжих из Литвы.

"Как мы можем оправдать неприменение самоизоляции с одной территорией, если это угрожает нашему здоровью", - сказал премьер.

Он добавил, что ситуацию с границей нужно решать, поэтому на этой неделе может быть созвано внеочередное заседание правительства.

С мнением Кариньша согласилась министр здравоохранения Илзе Винькеле.