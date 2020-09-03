Гегерис и Мамчицс начнут сезон не в составе рижского "Динамо"

У обоих хоккеистов есть действующий контракт с рижским "Динамо", но начало сезона они проведут в команде ХК "Земгале/ЛЛУ", главным тренером которой является Артис Аболс.

Отметим, что ХК "Земгале/ЛЛУ" в этом сезоне будет фарм-клубом рижского "Динамо".

Аболс, в свою очередь, в минувшем сезоне входил в тренерский штаб рижского "Динамо". В составе ХК "Земгале/ЛЛУ" в этом сезоне будут выступать такие хоккеисты как Рустам Бегов, Роберт Екимов и Кирилл Тамбиев.

"Латвийская хоккейная лига не может полноценно подготовить игроков к уровню КХЛ. Сотрудничество ХК "Земгале/ЛЛУ" и "Динамо" выгодно. Это сотрудничество для молодых игроков делает пусть в "Динамо" не короче, а понятнее", - в разговоре с TVNET сказал Артис Аболс. "Если бы кто-то из игроков ХК "Земгале/ЛЛУ" был приглашён на тренировку "Динамо" - это уже было бы приобретением".

25-летний Мамчицс в прошлом сезоне КХЛ провёл 45 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. 21-летний Гегерис в прошлом сезоне провёл за "Динамо" 37 матчей, забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.