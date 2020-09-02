Фото ⟩ Официально открыта отремонтированная дорога с самым интенсивным движением в Латвии

ФОТО: Latvijas Valsts ceļi

Согласно проекту, покрытие проезжей части дороги было реконструировано с использованием технологии рециклинга, то есть - старое асфальтовое покрытие было фрезеровано, смешано с цементом для усиления покрытия, выровнено, а поверх него в три слоя уложено новое асфальтовое покрытие. Также были отремонтированы съезды на двухуровневой транспортной развязке с Рижской объездной дороги A5 (Саласпилс - Бабите).

ФОТО: Latvijas Valsts ceļi

"Юрмальское шоссе - самый интенсивный участок дороги в Латвии, в теплые летние дни интенсивность движения здесь превышает 70 тысяч транспортных единиц в день, и я убежден, что поток автомобилей в 100 тысяч единиц в день - это лишь вопрос времени. Параметры этой дороги - стыковки и двухуровневые переходы позволяют ввести скорость 110 км/ч, что и будет сделано следующим летом", - подчеркнул председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi (LVC) Янис Ланге.

ФОТО: Latvijas Valsts ceļi

Последний раз Юрмальское шоссе (A10) ремонтировали более 20 лет назад.

Нынешние строительные работы начались в июне 2019 года, их выполнили компании A.C.B. и Binders по контрактной цене 22,97 миллиона евро (включая НДС), финансируемых из государственного бюджета. Реконструкцию разработало АО Ceļuprojekts.

Галерея: Официальное открытие отремонтированного Юрмальского шоссе