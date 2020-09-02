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Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства. Своей вины он не признает.

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Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства

Бывший бизнес-партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и дал показания против политика, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мистрюков также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Он заявил, что Фургал является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов – Олега Булатова и Александра Смольского.

Источник добавил, что вину признал один Мистрюков, остальные подозреваемые по делу вину не признают.

Другой источник рассказал агентству, что показания на Фургала также дал ранее осужденный за вымогательство бывший полицейский Владимир Першин, который, по словам источника, сейчас находится под государственной защитой.

31 августа источники в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что ​сам Фургал отказался заключить досудебное соглашение и признать вину. Экс-губернатор считает, что на него оказывается давление.

Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали почти два месяца назад, он находится в московском СИЗО. Участники протестов требуют перевезти его в Хабаровск и провести открытый процесс над ним в регионе.

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