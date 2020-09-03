Чт, 3.09.2020
Сейчас стало очевидно, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его пытались заставить замолчать. И от имени всего правительства Германии я выступаю с осуждением того, что с ним произошло. Ангела Меркель
Ангела Меркель

Впервые с весны Сейм соберется на очное заседание

Заседание Сейма

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня по случаю открытия осенней сессии Сейм после долгого перерыва соберется на очное заседание.

Перед депутатами выступит президент Латвии Эгил Левитс, в заседании примет участие также премьер-министр Кришьянис Кариньш.

За заседанием смогут очно наблюдать и журналисты, однако в другие дни, как это было и раньше, находиться в здании парламента смогут только депутаты и работники, которым нужно работать очно.

Журналисты смогут находиться 3 сентября только в здании Сейма на ул. Екаба, 11.

Сейм прекратил очные заседания весной из-за пандемии Covid-19.

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