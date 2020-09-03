Впервые с весны Сейм соберется на очное заседание

Сегодня по случаю открытия осенней сессии Сейм после долгого перерыва соберется на очное заседание.
Перед депутатами выступит президент Латвии Эгил Левитс, в заседании примет участие также премьер-министр Кришьянис Кариньш.
За заседанием смогут очно наблюдать и журналисты, однако в другие дни, как это было и раньше, находиться в здании парламента смогут только депутаты и работники, которым нужно работать очно.
Журналисты смогут находиться 3 сентября только в здании Сейма на ул. Екаба, 11.
Сейм прекратил очные заседания весной из-за пандемии Covid-19.
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