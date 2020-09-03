Видео ⟩ US Open: Севастова во втором круге уступила украинке Костюк

Матч между теннисистками продолжался 1 час 20 минут. За это время 30-летняя Севастова выполнила один эйс и дважды ошибалась при подаче. 18-летняя Костюк реализовала один брейк-пойнт, совершила семь эйсов и допустила три двойные ошибки. Ранее теннисистки на корте между собой не встречались.

Отметим, что Севастова в рейтинге WTA занимает 45-е место и была посеяна под 31-м номером, тогда как Костюк занимает в международном рейтинге лишь 137-ю позицию.

В третьем круге турнира Костюк померится силами с японкой Наоми Осакой.

В первом круге турнира Севастова в трех сетах переиграла 16-летнюю американку Коко Гауфф, а Костюк разгромила россиянку Дарью Касаткину. Севастовой эта победа позволила прервать серию из восьми поражений, которая началась ещё в октябре прошлого года.

Для Севастовой US Open - самый удачный из турниров "Большого шлема". В позапрошлом году она дошла до полуфинала, а до этого два года подряд доходила до четвертьфинала. В прошлом году ей пришлось сделать шаг назад, так как в третьем круге она проиграла хорватке Петре Мартич.

В этом сезоне Севастова выиграла всего две из 11 игр - в последний раз она выигрывала на Кубке Федераций, когда расправилась с Сереной Уильямс.

Напомним, на Открытом чемпионате США из-за пандемии Covid-19 нельзя будет увидеть нескольких звёзд тенниса, в том числе и первую ракетку Латвии Алёну Остапенко.