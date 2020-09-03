Covid-19: за сутки в Латвии подтверждено четыре новых случая

Согласно данным SPKC, трое из инфицированных вернулись из-за границы (Франция, Россия, Казахстан), а еще один является контактным лицом.

С начала пандемии в Латвии сделано 258 795 тестов на Covid-19, выявлены 1410 инфицированных, 1187 человека выздоровели, а 34 человека скончались.

За прошедшие сутки госпитализированы два пациента с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, инфицированных вирусом, у шести заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.