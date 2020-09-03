Легенда оказалась правдой. В Бельгии в фонтане нашли сердце бывшего мэра города

Во время работ по восстановлению подтвердилась существующая в бельгийском городе Вервье легенда, что его первый мэр так любил это место, что после смерти его сердце было зацементировано в фонтане, сообщает Euronews.
Пьер Давид в 1830 году, совсем скоро после провозглашения независимости Бельгии, был назначен руководителем самоуправления Вервье. Спустя девять лет он погиб в результате несчастного случая.
Легенда гласит, что Давида в городе так сильно любили, что после смерти решили замуровать его сердце в фонтан, построенный в честь него. Фонтан был закончен в 1883 году.
В августе этого года работники во время ремонтных работ нашли в отделении фонтана металлическую коробку, на которой было написано: "Сердце Пьера Давида со скорбью было помещено в памятнике 25 июня 1883 года".
Должностные лица Вервье заявили, что не открывали коробку, "из уважения к умершему и его семье". Однако коробка до 20 сентября выставлена для осмотра в Музее прикладного искусства Вервье, где размещена выставка о жизни и достижениях Давида.
[ CHANTIER VILLE CONVIVIALE - Restauration de la fontaine David - Une étonnante découverte ! ] Il y a quelques jours,...Posted by Ville de Verviers on Tuesday, September 1, 2020
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!