Чт, 3.09.2020
Есть серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только российское правительство. Ангела Меркель
Ангела Меркель
  • RUS TVNET
  • Гибрид
  • История
  • Легенда оказалась правдой. В Бельгии в фонтане нашли сердце бывшего мэра города

Легенда оказалась правдой. В Бельгии в фонтане нашли сердце бывшего мэра города

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Во время работ по восстановлению подтвердилась существующая в бельгийском городе Вервье легенда, что его первый мэр так любил это место, что после смерти его сердце было зацементировано в фонтане, сообщает Euronews.

Пьер Давид в 1830 году, совсем скоро после провозглашения независимости Бельгии, был назначен руководителем самоуправления Вервье. Спустя девять лет он погиб в результате несчастного случая.

Легенда гласит, что Давида в городе так сильно любили, что после смерти решили замуровать его сердце в фонтан, построенный в честь него. Фонтан был закончен в 1883 году.

В августе этого года работники во время ремонтных работ нашли в отделении фонтана металлическую коробку, на которой было написано: "Сердце Пьера Давида со скорбью было помещено в памятнике 25 июня 1883 года".

Должностные лица Вервье заявили, что не открывали коробку, "из уважения к умершему и его семье". Однако коробка до 20 сентября выставлена для осмотра в Музее прикладного искусства Вервье, где размещена выставка о жизни и достижениях Давида.

[ CHANTIER VILLE CONVIVIALE - Restauration de la fontaine David - Une étonnante découverte ! ] Il y a quelques jours,...

Posted by Ville de Verviers on Tuesday, September 1, 2020

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ
Back