Государству предложили взять на себя некоторые функции самоуправлений

Чтобы компенсировать запланированное Минфином уменьшение доходов самоуправлений, государство могло бы взять на себя некоторые их функции, например, оплату труда педагогов дошкольного воспитания. Об этом заявил TV3 председатель Латвийского союза самоуправлений Гинт Каминскис.
Как сообщалось, Минфин предложил с 2021 года изменить распределение доходов подоходного налога с населения (IIN) в пользу государства, увеличив его долю до 25%. От этого самоуправления потеряют 91 млн евро.
Каминскис напомнил, что не только государству, но и самоуправлениям нужны деньги на зарплаты врачей и учителей.
Поступления подоходного налога с населения составляют значительную часть бюджетом самоуправлений, поэтому нужно обязательно говорить о механизмах компенсации.
По словам председателя союза самоуправлений, уменьшение доходов не может быть компенсировано средствами ЕС, о которых говорил премьер-министр Кришьянис Кариньш, потому что эти деньги не могут быть направлены на обеспечение основных функций самоуправлений, а поступят они не ранее второго полугодия будущего года, тогда как деньги будут нужны самоуправлениям уже в начале года.
9 сентября Минфин и самоуправления проведут переговоры, и Каминскис выразил надежду, что государство прислушается к их мнению.
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