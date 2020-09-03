Государству предложили взять на себя некоторые функции самоуправлений

Как сообщалось, Минфин предложил с 2021 года изменить распределение доходов подоходного налога с населения (IIN) в пользу государства, увеличив его долю до 25%. От этого самоуправления потеряют 91 млн евро.

По словам председателя союза самоуправлений, уменьшение доходов не может быть компенсировано средствами ЕС, о которых говорил премьер-министр Кришьянис Кариньш, потому что эти деньги не могут быть направлены на обеспечение основных функций самоуправлений, а поступят они не ранее второго полугодия будущего года, тогда как деньги будут нужны самоуправлениям уже в начале года.