Сезон КХЛ начался с победы "Ак Барса" над ЦСКА в овертайме

"Ак Барс", который в этом сезоне считается одним из фаворитов чемпионата, на выезде одержал победу в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).

Кстати, в этой игре сразу же был установлен новый рекорд КХЛ. На 51-й секунде первого периода заброшенной шайбой отметился Дмитрий Саморуков из ЦСКА. Этот гол стал самым быстрым в матчах за Кубок Открытия в истории лиги.

"Ак Барс" сумел сравнять счёт во втором периоде благодаря шайбе Стефана Да Косты. В заключительном периоде команды обменялись голами - сначала Антон Слепышев вновь вывел вперёд ЦСКА, а затем Джастин Азеведо перевёл матч в овертайм, в котором победу "Ак Барсу" принёс 19-летний Дмитрий Воронков.

Great snipe to end Game 1 of 2020-21 KHL season, Dima. #CSKvsAKB pic.twitter.com/j6gpz5K3HT — KHL (@khl_eng) September 2, 2020

В четверг, 3 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится семь матчей, в одном из которых встретятся рижское "Динамо" и казахстанский "Барыс".