Чт, 3.09.2020
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Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi

Сезон КХЛ начался с победы "Ак Барса" над ЦСКА в овертайме

ФОТО: Twitter: @hccska

13-й сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начался с победы казанского "Ак Барса" над московским ЦСКА.

"Ак Барс", который в этом сезоне считается одним из фаворитов чемпионата, на выезде одержал победу в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).

Кстати, в этой игре сразу же был установлен новый рекорд КХЛ. На 51-й секунде первого периода заброшенной шайбой отметился Дмитрий Саморуков из ЦСКА. Этот гол стал самым быстрым в матчах за Кубок Открытия в истории лиги.

"Ак Барс" сумел сравнять счёт во втором периоде благодаря шайбе Стефана Да Косты. В заключительном периоде команды обменялись голами - сначала Антон Слепышев вновь вывел вперёд ЦСКА, а затем Джастин Азеведо перевёл матч в овертайм, в котором победу "Ак Барсу" принёс 19-летний Дмитрий Воронков.

В четверг, 3 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится семь матчей, в одном из которых встретятся рижское "Динамо" и казахстанский "Барыс".

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