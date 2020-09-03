ВИДЕО ⟩ Футболист сборной России увидел на улице босоногую бабушку и отдал ей свою обувь

Футболист ехал на машине по Краснодару вместе с женой Натальей и заметил, что по улице босиком идёт пожилая женщина. Ари остановил автомобиль, подошёл к женщине и отдал ей свои тапочки.

Видео с этим моментом у себя в Instagram разместила жена футболиста, которая призналась, что не смогла сдержать слёз.

"Она была без обуви, мне стало так жалко её. Вспомнил про свою бабулю, которой приходилось работать на улице. Сразу остановил машину и отдал ей тапочки. Она была так счастлива, начала целовать меня, мою дочку и всех остальных, кто был в моей машине", - сказал Ари в разговоре со "Спорт-Экспресс".

По словам футболиста, он не ожидал, что это видео попадёт в интернет, потому что не видел, чтобы его в этот момент снимали на телефон. "Никогда не делаю такие вещи специально. Это всё идёт от души", - сказал Ари.

Отметим, что супруга футболиста получила много негативных комментариев, в которых их семью упрекали в хвастовстве и том, что бабушке нужнее деньги, а не тапочки. На следующий день она записала новое видеообращение.

"Читаю комментарии и удивляюсь, насколько ограниченное мышление у некоторых комментаторов. Ребята, и денег дали, и руки антисептиком обработали. Суть не в этом, а в поступке. Именно этим поступком я горда. Что у моего мужа доброе сердце, что он всегда открыт к общению с простыми людьми. Она шла в 37-градусную жару по раскаленному асфальту. Он просто снял свою обувь и отдал. Всё", - сказала жена футболиста.

34-летний бразилец Ари - натурализованный игрок сборной России. У него два матча за национальную команду. В Российской премьер-лиге (РПЛ) Ари выступает с 2010 года.