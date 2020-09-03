Видео ⟩ В Тюмени во время грозы рухнули два строительных крана. Есть пострадавшие

"В 14:30 по московскому времени поступила информация, что в результате сильной грозы на строительной площадке рухнули два крана. Пострадали два человека, погибших нет", - рассказал свидетель.

На место происшествия были направлены две бригады неотложной помощи, пострадавшие доставлены в больницу.

"Одному сейчсас проводится операция в связи с повреждениями внутренних органов. Состояние второго оценивается как тяжелое, он получает всю необходимую помощью в отделении интенсивной терапии", - указали в больнице.