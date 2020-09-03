Чт, 3.09.2020
Юрмальское шоссе - самый интенсивный участок дороги в Латвии, в теплые летние дни интенсивность движения здесь превышает 70 тысяч транспортных единиц в день, и я убежден, что поток автомобилей в 100 тысяч единиц в день - это лишь вопрос времени. Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi
Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi
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Видео ⟩ В Тюмени во время грозы рухнули два строительных крана. Есть пострадавшие

В среду, 2 сентября, на строительной площадке в Тюмени упали два строительных крана, на месте событий пострадали два работника, сообщает РИА "Новости".

"В 14:30 по московскому времени поступила информация, что в результате сильной грозы на строительной площадке рухнули два крана. Пострадали два человека, погибших нет", - рассказал свидетель.

На место происшествия были направлены две бригады неотложной помощи, пострадавшие доставлены в больницу.

"Одному сейчсас проводится операция в связи с повреждениями внутренних органов. Состояние второго оценивается как тяжелое, он получает всю необходимую помощью в отделении интенсивной терапии", - указали в больнице.

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