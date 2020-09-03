"Балтийскому пузырю" конец: в Эстонии число случаев Covid-19 на 100 000 жителей перевалило за 16

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 20 новых случаев коронавируса, общее их число достигает 2978, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусом все еще больны 978 человек, 1901 человек выздоровел.

От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 197 завозных случаев.

За минувшие сутки сделан 4881 тест на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 653 744.

Эстония

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2276 тестов на Covid-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 26 проб дали положительный результат.

Таким образом, заболеваемость на 100 000 человек перевалила за 16.

По состоянию на утро 3 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы десять человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного.

На сегодняшний день в больницах завершено 413 случаев заболевания Covid-19 у 400 человек.

По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2150 человек. Из них истории болезни 1 625 человека завершены (75,6%), у 521 человек (24,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 16,1.

Всего в Эстонии сделано более 154 000 первичных тестов, из них 2 441, т.е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.