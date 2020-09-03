Возможно, очно начнут проводить и заседания парламентских комиссий

В четверг на встрече руководства Сейма и глав парламентских комиссий будет обсуждаться вопрос о том, можно ли возобновить очное проведение заседаний комиссий, рассказала в передаче LTV "Утренняя панорама" председатель Сейма Инара Мурниеце.