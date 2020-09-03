Возможно, очно начнут проводить и заседания парламентских комиссий

В четверг на встрече руководства Сейма и глав парламентских комиссий будет обсуждаться вопрос о том, можно ли возобновить очное проведение заседаний комиссий, рассказала в передаче LTV "Утренняя панорама" председатель Сейма Инара Мурниеце.
Руководство парламента оценит эпидемиологическую ситуацию, чтобы решить вопрос о дальнейшей организации работы Сейма.
По словам Мурниеце, правительство обсуждает гибридную модель заседаний, когда министры работают в зале, а приглашенные лица подключаются к заседанию удаленно.
Мурниеце считает работу Сейма на электронной платформе полноценной альтернативой очных заседаний.
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