Чт, 3.09.2020
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Возможно, очно начнут проводить и заседания парламентских комиссий

Инара Мурниеце

ФОТО: Ernests Dinka, Saeima

В четверг на встрече руководства Сейма и глав парламентских комиссий будет обсуждаться вопрос о том, можно ли возобновить очное проведение заседаний комиссий, рассказала в передаче LTV "Утренняя панорама" председатель Сейма Инара Мурниеце.

Руководство парламента оценит эпидемиологическую ситуацию, чтобы решить вопрос о дальнейшей организации работы Сейма.

По словам Мурниеце, правительство обсуждает гибридную модель заседаний, когда министры работают в зале, а приглашенные лица подключаются к заседанию удаленно.

Мурниеце считает работу Сейма на электронной платформе полноценной альтернативой очных заседаний.

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