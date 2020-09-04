Бегство, смерть в нищите и высокие должности: как сложились судьбы детей диктаторов

Не так давно Александра Лукашенко и его 15-летний сын в военной экипировке и с автоматами в руках прокатились на вертолете.

Если вы вдруг пропустили то, кто же такой Николай Лукашенко, то вам сюда:

А теперь начинаем!

Удей и Кусей Хусейны

ФОТО: скриншот с youtube.com

Кусей был главарем тайной полиции в Ираке, о действиях которой ходят ужасающие истории, а об Удее все слышали как о насильнике, который оставлял клеймо на телах своих жертв. Кроме того, он был палачем, любившим самые изощренные пытки.

Оборвалась жизнь братьев весьма ожидаемо. После падения режима Саддама Хусейна в 2003 году Удея и Кусея убили одними из первых в ходе штурма.

Нику Чаушеску

ФОТО: Википедия

Он же "карпатский гений-младший" и младший сын румынского диктатора Николае Чаушеску. Нику был заядлым любителем женщин (никогда не принимал отказа), дорогих автомобилей, алкоголик и азартный картежник.

После того, как родителей Нику арестовали, младший сын также предстал перед судом за финансовые злоупотребления и превышение полномочий. Если говорить конкретнее, то он обвинялся в том, что именно он открыл огонь по демонстрантам румынского восстания. В итоге Нику получил 20 лет тюрьмы, однако вышел из нее раньше. Умер Нику от цирроза печени в 45 лет в нищите и болезнях.

Теодор Нгема Обианг Мангу

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В народе его зовут Теодорин. Несмотря на то, что он пользовался всеми преимуществами своего статуса - катался на Ferrari по перекрытой столице, купил кучу недвижимости в Малибу, собрал автопарк и спустил кучу денег на женщин - он пытался стать лучше.

В 1991 году 22-летний Теодорин поехал в Малибу, чтобы учиться в Университете Пеппердайна.

Его расходы оплачивала американская нефтяная компания Walter International. В компании явно не думали, что сын диктатора предпочтет студенческому жилью пентхаус в Малибу и номер-люкс в отеле Beverly Wilshire в Лос-Анджелесе.

Через пять месяцев он ушел с учебы. Были попытки посвятить себя музыке, в частности, карьере рэпера, но не срослось. Теодорин вернулся на родину, где получил пост министра сельского хозяйства и лесной промышленности, а с 2016 года он стал вице-президентом Экваториальной Гвинеи.

Ким Чен Ын

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Действующий лидер КНДР Ким Чен Ын занял пост своего отца Ким Чен Ира в конце 2011 года. Интересно то, что политик учился не только в Пхеньяне, но и в Швейцарии. Правда, под другим именем. Этот факт биографии интересен тем, что дети даже из самых привилегированных семей КНДР могут получить образование только у себя на родине.

В этом году гулял слух, что Ким Чен Ын находится при смерти, а его сестра Ким Ё Чжон может занять его пост. Но, похоже, мужчина по-прежнему жив и здоров.

Ганнибал Каддафи

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Пятый сын Муаммара Каддафи Ганнибал также попал в число тех, кто использует свои привилегии на полную.

Благодаря своему дипломатическому статусу он долгое время оставался безнаказанным. Один раз Ганнибал и его жена отправились в Швейцарию, где избили прислугу. Вспыхнул скандал, после которого Ливия закрыла все швейцарские компании в стране, выдворила швейцарских дипломатов и не давала визы гражданам Швейцарии, угрожая прекратить поставки нефти. Интересная реакция.

Конфликт замяли, но количество происшествий с участием Ганнибала не сократилось, а чуть ли не стало больше.

Ну и, естественно, Каддафи-младший умел пускать деньги родителей на ветер. Однако все изменилось, когда произошли свержение и убийство Муаммара Каддафи и Ганнибалу пришлось податься в бега за границу. После его бегства о мужчине ничего неизвестно.

В декабре 2015 года в СМИ ходила информация, что Ганнибала похитили, однако вскоре отпустили. Больше никаких новостей.