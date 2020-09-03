Видео ⟩ Муцениеце о браке с Прилучным: "Выяснилось, что это была не моя проблемочка"

Эпизод длится 20 минут. Агата в нем подчеркивает, что не хочет поднимать тему расставания, но молчать она не может. Но ей хотелось бы расставить все точки. Да, ей было очень плохо, но благодаря всему родилось шоу "Честный развод", которое получило отклик. Она объяснила, что эта программа сейчас стала полезна.

"Насчет Паши ничего не хочу говорить!... Я рада, что это произошло сейчас, а не когда нам по 70 лет. И я бы поняла, что меня всю жизнь обманывали. Это было бы больнее. И уже карьеру было бы не построить! Но я пока еще не такая старая и надеюсь, что сейчас смогу наслаждаться жизнью", - призналась она.

Она отметила, что благодарна Прилучному за все эти годы.

"Конечно, я за брак стала немного неуверенной в себе, какой-то зажатой. Все время думала, как на меня будут смотреть мужчины. И самое главное, как на это отреагирует Паша. И слава Богу, что этого в моей жизни больше нет, потому что выяснилось, что это была не моя проблемочка. Проехали!" - заявила Муцениеце.

Актриса рассказала, что дети проводят время и с ней, и с отцом.

Напомним, развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошел относительно мирно. Вопросы о разделе имущества и выплате алиментов бывшие супруги решили полюбовно и без помощи юристов. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве, а опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет.

Актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей.

Видео: влог Агаты Муцениеце "Прилучные будни" - "Будни разведенки"