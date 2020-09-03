Чт, 3.09.2020
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Агентство гражданской авиации: ограничения на авиаперевозки снимаются уже с четверга

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С четверга разрешены полеты из аэропортов Латвии во все страны ЕС и ЕЭЗ, кроме Испании, Андорры, Мальты и Люксембурга, сообщил агентству представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс. 

В четверг вступили в силу принятые правительством поправки  правилам Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности, которые предусматривают, что в Латвии разрешено воздушное сообщение со странами, где 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 не более чем в два раза выше среднего по ЕС.

За основу берутся показатели заболеваемости от 28 августа, и в соответствии с ними полеты запрещены только в четыре страны. 

В пятницу Центр профилактики и контроля заболеваний опубликует новый список с показателями заболеваемости в странах ЕС, согласно которому с понедельника, 7 сентября, могут быть введены запреты на полеты и в другие страны. 

На 26 августа средний показатель заболеваемости в ЕС составил 46 случаев на 100 000 населения. 

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