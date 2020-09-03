Чт, 3.09.2020
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Дмитрий, автор инициативы о повороте направо на красный свет светофора

Депутатов просили носить в Сейме маски. Это проигнорировали почти все

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Большинство депутатов проигнорировали призыв прийти на первое после долгого перерыва очное заседание Сейма в масках, наблюдало агентство LETA. 

Президиум просил депутатов явиться на заседание с прикрытыми лицами, но это не было обязательным требованием. 

В масках в парламент пришли лишь отдельные депутаты.

Маски использовали, например, спикер Сейма Инара Мурниеце и премьер-министр Кришьянис Кариньш, причем премьер снимал ее во время выступления с трибуны.

Напомним, в четверг по случаю открытия осенней сессии Сейм после долгого перерыва собрался на очное заседание.

Перед депутатами выступил президент Латвии Эгил Левитс, в заседании принял участие также премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Сейм прекратил очные заседания весной из-за пандемии Covid-19.

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