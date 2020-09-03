В Елгаве во время урока по вождению женщина сбила велосипедиста

Согласно предварительной информации, на перекрестке улиц Паста и Лиелас во время урока по вождения женщина на автомобиле сбила велосипедиста, который в результате ДТП получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Полиция оформила протокол регистрации ДТП.

В свою очередь на магистрали Лока в Елгаве неустановленный автомобиль, двигаясь задним ходом, сбил женщину. Она получила травмы и была доставлена в больницу. И в этом случае полиция оформила протокол регистрации ДТП.