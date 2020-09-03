Чт, 3.09.2020
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Дмитрий, автор инициативы о повороте направо на красный свет светофора
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В Елгаве во время урока по вождению женщина сбила велосипедиста

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay/Moshe Harosh

В среду в Елгаве женщина во время урока по вождению сбила велосипедиста, сообщает агентство LETA.

Согласно предварительной информации, на перекрестке улиц Паста и Лиелас во время урока по вождения женщина на автомобиле сбила велосипедиста, который в результате ДТП получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Полиция оформила протокол регистрации ДТП.

В свою очередь на магистрали Лока в Елгаве неустановленный автомобиль, двигаясь задним ходом, сбил женщину. Она получила травмы и была доставлена в больницу. И в этом случае полиция оформила протокол регистрации ДТП.

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