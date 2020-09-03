Лукашенко поменял руководителей КГБ и Совбеза Беларуси

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко произвел рокировку среди силовиков. Новым председателем КГБ он назначил Ивана Тертеля, который руководил Комитетом госконтроля, а прежнего главу КГБ Валерия Вакульчика сделал госсекретарем Совета безопасности Беларуси. Перемещение произошло на фоне протестов.

Кто участвует в рокировке

Вакульчик был главой КГБ восемь лет. До этого он полтора года руководил Следственным комитетом Беларуси. Лукашенко назвал его "надежным, преданным государству и народу человеком".

"Мне кажется, что, будучи государственным секретарем [Совбеза Беларуси], - сказал он при назначении бывшего председателя КГБ Вакульчика, - вы сможете объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы".

На должности госсекретаря Совбеза Вакульчик сменяет Андрея Равкова, занявшего этот пост только в январе этого года, а до этого пять лет работавшего министром обороны Беларуси.

Исполнять обязанности главы Комитета госконтроля вместо Тертеля будет Василий Герасимов, который был его первым заместителем. Кроме того, в четверг Лукашенко назначил мэра Минска Сивака вице-премьером Беларуси, а мэром Минска будет Владимир Кухарев, который ранее был вице-премьером.

На фоне протестов

С 9 августа, когда в Беларуси прошли президентские выборы, в стране продолжаются протесты. ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 80% голосов.

16 и 23 августа в Минске состоялись две акции протеста, которые называют самыми многочисленными в истории страны - на улицы вышли сотни тысяч людей, требовавших от Лукашенко уйти в отставку.

Протесты усилились после того, как в первые дни после выборов были задержаны около 7 тысяч человек. Они подвергались насилию как при задержании, так и находясь под стражей.

В последние дни акции солидарности с противниками Лукашенко стали не такими массовыми. 1 сентября в Минске проходили манифестации студентов, накануне, 2 сентября, в белорусской столице снова состоялись женские акции протеста. Женщины снова собрались в центре города, их не разгоняли (в отличие от студентов).

Лукашенко не раз требовал "разобраться" с теми, кого он называет зачинщиками протестов. Он также говорил о вмешательстве европейских стран во внутренние дела Беларуси. "Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины", - считает действующий президент Беларуси.

В четверг Лукашенко снова заявил, что "Беларусь оказалась один на один с агрессией извне", и поблагодарил Москву за поддержку, заявив, что "иначе стране было бы сейчас непросто".

Москва поддержала

В четверг в Минск на переговоры с Лукашенко прилетел глава правительства России Михаил Мишустин. Вместе с ним в столицу Беларуси прибыла большая делегация, в которую вошли замглавы аппарата правительства, двое вице-премьеров и несколько министров, включая главу минэнерго Александра Новака и глава минпромторга Дениса Мантурова.

Лукашенко встретил Мишустина у Дворца Независимости, они отправились на переговоры, передает Интерфакс.

Во Дворце независимости началась встреча Лукашенко и премьер-министра России Мишустинаhttps://t.co/uBae0H6rTl — Onliner (@OnlinerBY) September 3, 2020

Москва признала победу Лукашенко на выборах и разделяет точку зрения Лукашенко о попытках западного вмешательства.