Лукашенко поменял руководителей КГБ и Совбеза Беларуси

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко произвел рокировку среди силовиков. Новым председателем КГБ он назначил Ивана Тертеля, который руководил Комитетом госконтроля, а прежнего главу КГБ Валерия Вакульчика сделал госсекретарем Совета безопасности Беларуси. Перемещение произошло на фоне протестов.
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко произвел рокировку среди силовиков. Новым председателем КГБ он назначил Ивана Тертеля, который руководил Комитетом госконтроля, а прежнего главу КГБ Валерия Вакульчика сделал госсекретарем Совета безопасности Беларуси. Перемещение произошло на фоне протестов.
Кто участвует в рокировке
Вакульчик был главой КГБ восемь лет. До этого он полтора года руководил Следственным комитетом Беларуси. Лукашенко назвал его "надежным, преданным государству и народу человеком".
"Мне кажется, что, будучи государственным секретарем [Совбеза Беларуси], - сказал он при назначении бывшего председателя КГБ Вакульчика, - вы сможете объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы".
На должности госсекретаря Совбеза Вакульчик сменяет Андрея Равкова, занявшего этот пост только в январе этого года, а до этого пять лет работавшего министром обороны Беларуси.
Исполнять обязанности главы Комитета госконтроля вместо Тертеля будет Василий Герасимов, который был его первым заместителем. Кроме того, в четверг Лукашенко назначил мэра Минска Сивака вице-премьером Беларуси, а мэром Минска будет Владимир Кухарев, который ранее был вице-премьером.
На фоне протестов
С 9 августа, когда в Беларуси прошли президентские выборы, в стране продолжаются протесты. ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 80% голосов.
16 и 23 августа в Минске состоялись две акции протеста, которые называют самыми многочисленными в истории страны - на улицы вышли сотни тысяч людей, требовавших от Лукашенко уйти в отставку.
Протесты усилились после того, как в первые дни после выборов были задержаны около 7 тысяч человек. Они подвергались насилию как при задержании, так и находясь под стражей.
В последние дни акции солидарности с противниками Лукашенко стали не такими массовыми. 1 сентября в Минске проходили манифестации студентов, накануне, 2 сентября, в белорусской столице снова состоялись женские акции протеста. Женщины снова собрались в центре города, их не разгоняли (в отличие от студентов).
Лукашенко не раз требовал "разобраться" с теми, кого он называет зачинщиками протестов. Он также говорил о вмешательстве европейских стран во внутренние дела Беларуси. "Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины", - считает действующий президент Беларуси.
В четверг Лукашенко снова заявил, что "Беларусь оказалась один на один с агрессией извне", и поблагодарил Москву за поддержку, заявив, что "иначе стране было бы сейчас непросто".
Москва поддержала
В четверг в Минск на переговоры с Лукашенко прилетел глава правительства России Михаил Мишустин. Вместе с ним в столицу Беларуси прибыла большая делегация, в которую вошли замглавы аппарата правительства, двое вице-премьеров и несколько министров, включая главу минэнерго Александра Новака и глава минпромторга Дениса Мантурова.
Лукашенко встретил Мишустина у Дворца Независимости, они отправились на переговоры, передает Интерфакс.
Во Дворце независимости началась встреча Лукашенко и премьер-министра России Мишустинаhttps://t.co/uBae0H6rTl— Onliner (@OnlinerBY) September 3, 2020
Москва признала победу Лукашенко на выборах и разделяет точку зрения Лукашенко о попытках западного вмешательства.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что при определенных обстоятельствах в Беларусь из России могут быть переброшены сотрудники правоохранительных органов для подавления беспорядков. С такой просьбой, по словам Путина, к нему обратился Лукашенко.