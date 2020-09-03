У судьи домашнего матча рижского "Динамо" констатирован Covid-19

"Динамо" примет гостей из Казахстана в "Арена Рига" в 17 часов.

"Один из судей матча "Динамо" - "Барыс" заразился Covid-19, а остальные судьи были контактными лицами. Сейчас в Латвии ищется местная бригада судей, которая могла бы судить игру", - сообщил в Twitter телеканал.

Как агентству LETA пояснил пресс-секретарь клуба Янис Степитис, бригада судей прибыла в Латвию из России. Игра начнется и пройдет вовремя.

В Латвийской хоккейной федерации (LHF) агентство LETA выяснило, что в четверг игру будут судить четверо латвийских судей, однако разглашать их имена может только лига.

Руководитель судейского сектора LHF Криш Купручс рассказал, что призывы о помощи с новой бригадой судей были получены уже с самого утра.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии были зарегистрированы четыре новых случая Covid-19. Один заболевший являлся контактным лицом, а ещё трое приехали из-за границы - из Франции, России и Казахстана.