Созвано внеочередное заседание правительства: будут решать вопрос границ между странами Балтии

В повестку дня включены поданные министром внутренних дел Сандисом Гиргенсом поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности.

Содержание поправок недоступно, однако на заседании правительства 2 сентября прозвучала информация о том, что будут введены ограничения на перемещение людей между странами Балтии, которые были сняты в середине мая.

По данным Европейского центра контроля заболеваний, в Литве 14-дневный показатель заболеваемости в четверг составлял 16,53 случая на 100 000 населения, в Эстонии -15,7, в Латвии - 4,17.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил ранее, что в случае попадания Литвы и Эстонии в желтый или красный списки Латвия не будет делать для приезжих из этих стран исключения из требования 14-дневной изоляции.