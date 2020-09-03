Скандал в КХЛ: "Йокерит" не вылетел в Минск на игру с "Динамо"

Финское издание Iltalehti сообщает, что команда Лаури Марьямяки не появилась в аэропорту Хельсинки и в результате рейс в столицу Беларуси был отменён.

По данным разных СМИ, "Йокерит" отказался от матча с минским "Динамо" из-за политической ситуации в Беларуси.

Отметим, что ранее представители фан-клуба "Йокерита" призывали команду отказаться от матча в Минске, угрожая команде бойкотом. Руководство команды сообщило, что просило у КХЛ перенести игру, но был получен отказ.

Финское издание Jatkoaika сообщает, что решение не лететь на матч с минским "Динамо" приняли игроки "Йокерита", которым поступали многочисленные "смертельные угрозы из Беларуси" и они опасались за свою безопасность.

Мнения касательно не приезда "Йокерита" в Минск разделились. Финский журналист Саша Хуттунен поддержал решение команды, написав: "Вынули голову из песка. Из такого песочного песка, что я могу сказать только: "Вау, как круто!". Спасибо".

Бавший тренер КХЛ Андрей Назаров также прокомментировал решение "Йокерита", но в отличие от финского журналиста он был менее восторжен.

"Считаю, со стороны лиги должны последовать самые жёсткие санкции. Нельзя бойкотировать игры такого престижного чемпионата, как КХЛ. Это плевок в лицо всем нам", - сказал Назаров.

Теперь в соответствии с дисциплинарным регламентом Континентальной хоккейной лиги финскому "Йокериту" может быть засчитано техническое поражение, начислен штраф и клуб будет вынужден возместить команде соперника все возникшие убытки.

Интересно, какое решение примет руководство рижского "Динамо", которому 11 октября предстоит матч в Минске?