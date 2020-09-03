Суд назначил дату вынесения приговора Ефремову

3 сентября прошел очередной суд над 56-летним актером Михаилом Ефремовым, обвиняемом в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Сегодня прошло прение сторон и выступление самого Ефремова. В завершении суд постановил, что вынесет приговор 8 сентября.
Приговор огласят 8 сентября.
Краткий пересказ происходящего 3 сентября в суде:
- Актер в начале заседания сказал: "Я признаю свою вину". После этого суд не дал ему говорить. Его адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер "сегодня признает вину". Тем не менее прокурор просил судью приговорить актера к 11 годам колонии.
- Представитель гособвинения считает вину артиста доказанной. По словам прокурора это подтверждено данными экспертиз, показаниями и собранными на месте аварии видеоматериалами.
- Адвокат Анна Бутырина, представляющая потерпевших попросила привлечь к ответственности свидетелей защиты за ложные показания. Она имеет ввиду показания, которые дал Александр Кобец, Андрей Гаев и Теван Бадасян.
- Представитель потерпевших Александр Добровинский же подчеркнул, что его клиенты в этом суде не ради корыстных целей. Это слушание является знаковым в судебной системе страны. Правозащитнику не хотелось бы, что оправдание Ефремова развязало руки другим людям, которые садятся пьяными за руль.
- Известно, что Михаил Ефремов перевел членам семьи погибшего в аварии Сергея Захарова по 1 рублю в качестве компенсации, передает корреспондент РБК. Напомним, ранее жена, брат и младший сын погибшего подали к артисту иск о компенсации морального вреда на 1 рубль (0,011 евро). Тогда они заявили, что иском с такой суммой требуют обоснованного наказания для Ефремова. В тот же день старший сын Захарова Виталий подал иск к актеру на 6,5 млн рублей (73 тысячи евро). Адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд снизить сумму компенсации до 200 тысяч рублей (22 тысячи евро). Об этом пишет РБК.
- Пашаев также в своей речи (длинной 2,5 часа) попытался опять винить медиков "Скорой помощи" в смерти Захарова. Он коснулся и представителей СМИ, которые с его слов пишут "заказуху". И обратился к прокурорам, объясняя, что они требуют слишком большой срок.
Михаил Ефремов прочитал в суде стихи, посвященные погибшему Сергею Захарову.
Напомним, 31 августа Михаил Ефремов вновь отказался признавать вину в ДТП. Но он признался в пьянстве.
Он объяснил, что выпил бутылку водки дома. Потом ехал на такси, искал пиво. Позже он искал деньги и разговаривал по телефону с друзьями. Он подчеркнул, что не понимает откуда у него наркотики. Михаил Олегович удивлен тому, что телевидение с таким наслаждением разбирает эту аварию. Признание, которые было сделано ранее - это последствие похмелья. Он утверждает, что на самом деле говорил: "Я не виноват", а "не" было вырезано. В искажении фактов он обвиняет СМИ.
"Моя вина есть - она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу", - подытожил он.
Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.
В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.
С 9 июня актер находился под домашним арестом.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!