Суд назначил дату вынесения приговора Ефремову

Он объяснил, что выпил бутылку водки дома. Потом ехал на такси, искал пиво. Позже он искал деньги и разговаривал по телефону с друзьями. Он подчеркнул, что не понимает откуда у него наркотики. Михаил Олегович удивлен тому, что телевидение с таким наслаждением разбирает эту аварию. Признание, которые было сделано ранее - это последствие похмелья. Он утверждает, что на самом деле говорил: "Я не виноват", а "не" было вырезано. В искажении фактов он обвиняет СМИ.