Президент: демографической и семейной политике в Латвии не хватает ответственного руководства

Левитс подчеркнул, что Латвии нужна целенаправленная демографическая и семейная политика, ориентированная на конкретные результаты.

"У нас есть министерства, отделы и учреждения, на каком-то уровне отвечающие за вопросы семьи и детей, но демографическая политика у нас еще не считается консолидированной политикой с приоритетным значением и адекватным финансированием", - сказал президент.

Он подчеркнул, что в основе демографической политики лежит политика поддержки семьи, которая включает, например, налоговую политику, ориентированную на реальные льготы для семей с детьми, жилищную политику, политику реэмиграции и другие важные отрасли.

Левитс пояснил, что демографическая и семейная политика является типичным примером надотраслевой политики. Однако ей, по мнению президента, не хватает эффективного межотраслевого или так называемого горизонтального управления.

"Ей не хватает политически ответственного руководства, для которого эта политика в списке приоритетов занимала бы первое, а не пятое или десятое место. Эстония начала свою демографическую и семейную политику годы назад, и теперь видны ее результаты. В составе правительства Эстонии есть министр по делам населения, которая в целом отвечает за эту важную для устойчивости страны сферу. Нам также необходимо найти подходящее институциональное решение", - подчеркнул Левитс.