"Динамо" начало сезон с домашнего поражения от "Барыса"

Матч завершился со счётом 2:3 (0:3, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

В начале матча небольшим преимуществом владели именно "динамовцы", но до опасных моментов у ворот соперника дело не дошло. "Барыс", в свою очередь, первый период провёл очень результативно и благодаря шайбам Кёртис Волка, Никиты Михайлиса и Даррена Дица ушёл на перерыв при счёте 3:0.

Во втором периоде команды шесть раз играли в большинстве, но только рижанам удалось воспользоваться этой возможностью - за минуту до перерыва Павел Чернов забросил первую шайбу "Динамо" в этом сезоне.

Окончательный счёт в матче был установлен за 26 секунд до финальной сирены, когда Денис Паршин реализовал численное большинство "Динамо". К сожалению, спастись и забросить ещё одну шайбу у "Динамо" не вышло.

Отметим, что для главного тренера "Динамо" Петериса Скудры этот матч стал первым официальным у руля рижской команды.

Далее рижан ждёт ещё три домашних поединка - 5 сентября против "Йокерита", 8 сентябоя против "Витязя" и 11 сентября против "Нефтехимика".