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Увидеть, познакомиться и срастись – так описывает свой опыт пользования новым ноутбуком Huawei MateBook X Pro Армандс Симсонс, ведущий передачи Superbingo и технический директор хоккейного клуба Dinamo Rīga. По словам Армандса, увидев устройство впервые, он почувствовал, что это нечто такое, с чем хочется познакомиться поближе: «Металлический корпус и «вкусный» внешний вид так и манили скорее взять устройство в руки, и уже с первого касания я понял, что больше не хочу с ним расставаться».

Повседневная жизнь Армандса весьма насыщенна: вместе с женой Иветой он воспитывает четырех дочерей, исполняет обязанности технического директора хоккейного клуба Dinamo Rīga и ведет передачу Superbingo. Помимо всего этого еще успевает играть в хоккей, футбол и заниматься другими видами спорта. Армандс называет себя фанатом новых технологий – он почти как сорока: если вышло что-то блестящее и интересное, это сразу нужно осмотреть и опробовать.

Перенос данных как по мановению волшебной палочки

Чаще всего Армандс использует ноутбук для решения административных вопросов на работе – в офисе он уже давно заменил стационарный компьютер, значительно упростив жизнь. «Отключи от источника питания, закрой и иди работать хоть под открытым небом. Теперь у меня есть возможность моментально переключаться с офиса, административных дел, составления электронных писем и подтверждений электронной подписью на развлечения в свободное для меня и всей семьи время – мультфильмы, сериалы, фильмы или спортивные передачи, которые на экране размером 13,9 дюйма с полным обзором выглядят действительно колоссально», – рассказывает А. Симсонс.

Армандс считает, что ноутбук – это своего рода учитель, который предлагает множество разных возможностей, однако то, как их использовать и использовать ли вообще, зависит от тебя самого. «Для меня абсолютной новинкой стала функция одновременного использования нескольких экранов (Multi-screen Collaboration) – возможность с невероятным удобством пользоваться телефоном вместе с компьютером и работать на обоих устройствах одновременно даже без подключения к Интернету. Эта функция просто идеальна – практически как рука и перчатка», – продолжает А. Симсонс.

По его словам, раньше при необходимости перенести фотографии с телефона на компьютер или наоборот приходилось искать кабель, отправлять их на платформы файлообмена или пытаться задействовать функцию Bluetooth. Но сейчас с Huawei Mate Book X Pro это происходит практически по мановению волшебной палочки: не успеешь взмахнуть палочкой, как все уже готово. В повседневной жизни Армандсу часто приходится размещать фотографии в социальных сетях как в профессиональных, так и в личных целях, и функции устройства позволяют с легкостью переносить фотографии с телефона на компьютер и обратно, сохраняя четкость и высокое качество, что очень удобно и значительно экономит время.

Когда первое знакомство переходит в серьезную дружбу

Армандса удивила не только функция ноутбука Multi-screen Collaboration, но и большой сенсорный экран Ultra FullView, или экран с полным обзором, который занимает 91 % всей площади экрана и может исполнять функции не только планшета, но и передовой фотокамеры: «По сравнению с другими ноутбуками этот определенно выделяется своим решением фотокамеры. Вначале случился небольшой курьез, когда я не мог найти, где же эта камера находится, однако, опробовав видеозвонок, обнаружил, что камера встроена в клавиатуру и дает о себе знать, только когда ее нужно использовать, обеспечивая дополнительную защиту и конфиденциальность. В других ноутбуках я ничего подобного не видел».

Кроме того, при выборе ноутбука Армандс обращает особое внимание на вес и размеры устройства, а также на его производительность. «У каждого из нас свой почерк, и не всеми письменными принадлежностями нам удобно пользоваться. Так же и с ноутбуком – он должен быть очень удобным, интуитивно понятным, простым в использовании. Для меня лично очень важно, чтобы ноутбук был легким и удобным при переноске. Huawei MateBook X Pro именно такой – весящий 1,33 кг, он практически незаметен в сумке», – рассказывает Армандс о повседневном использовании компьютера.

А. Симсонс считает, что чем мощнее ноутбук, тем лучше: «Несмотря на то что, как правило, я не использую компьютер на полную мощность, хорошо, если в нем установлены процессоры последнего поколения, – это означает не только то, что компьютер будет быстрым и мощным, но и то, что он прослужит дольше. С процессором Intel Core 10-го поколения MateBook X Pro обеспечивает всю необходимую мощность, скорость и эффективность при выполнении нескольких задач. Во время работы за этим компьютером может показаться, что им движет сила мысли, – скорость на зависть колоссальная. Также меня порадовала длительность работы батареи – более 13 часов. Всего 30 минут подзарядки – и можно продолжать работать еще шесть часов!»