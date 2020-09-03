Опубликован второй репортаж, который Навальный готовил перед отравлением

Ранее на канале Навального в Youtube было опубликовано первое расследование из поездки в Сибирь перед ожидаемыми 13 сентября региональными выборами. Первый материал посвящен Новосибирску.

20 августа Навальному в летевшем из Томска самолете стало плохо, и его без сознания доставили в больницу в Омске. Российские медики несколько дней не позволяли транспортировать политика, однако в конце концов его перевезли в клинику Charite в Германии.