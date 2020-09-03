Чт, 3.09.2020
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Дмитрий, автор инициативы о повороте направо на красный свет светофора

Опубликован второй репортаж, который Навальный готовил перед отравлением

Алексей Навальный.

ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS

На Youtube-канале Алексея Навального опубликовали второй репортаж, который готовил политик о чиновниках Томска перед тем, как был отравлен.

Фильм Навального "Томск в плену у депутатской мафии" посвящен деятельности высокопоставленных чиновников и городских депутатов.

Ранее на канале Навального в Youtube было опубликовано первое расследование из поездки в Сибирь перед ожидаемыми 13 сентября региональными выборами. Первый материал посвящен Новосибирску.
 

20 августа Навальному в летевшем из Томска самолете стало плохо, и его без сознания доставили в больницу в Омске. Российские медики несколько дней не позволяли транспортировать политика, однако в конце концов его перевезли в клинику Charite в Германии.

Видео: Томск в плену у депутатской мафии

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