Опубликован второй репортаж, который Навальный готовил перед отравлением

На Youtube-канале Алексея Навального опубликовали второй репортаж, который готовил политик о чиновниках Томска перед тем, как был отравлен.
Фильм Навального "Томск в плену у депутатской мафии" посвящен деятельности высокопоставленных чиновников и городских депутатов.
Ранее на канале Навального в Youtube было опубликовано первое расследование из поездки в Сибирь перед ожидаемыми 13 сентября региональными выборами. Первый материал посвящен Новосибирску.
20 августа Навальному в летевшем из Томска самолете стало плохо, и его без сознания доставили в больницу в Омске. Российские медики несколько дней не позволяли транспортировать политика, однако в конце концов его перевезли в клинику Charite в Германии.
Видео: Томск в плену у депутатской мафии
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